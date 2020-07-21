В Пулково объяснили отмену четырех рейсов 22 июля

Четыре рейса из Петербурга отменены 22 июля. Об этом информирует онлайн-табло аэропорта Пулково.

Приняты решения об отмене вылетов в Симферополь, Сочи, Самару и Тюмень. Выполнить их должны были авиакомпании Red Wings, «Россия» и «Победа».

Как пояснили в пресс-службе ООО «Воздушные ворота Северной столицы» (оператор аэропорта Пулково), рейсы отменены из-за оптимизации расписания полетов в период пандемии. О том, что полеты не будут совершены, стало известно заблаговременно.

«Пассажиры заранее проинформированы об этом и, в случае необходимости, пересажены на другие рейсы. Жалоб от пассажиров по этому поводу в адрес аэропорта Пулково не поступало», — отметили представители аэропорта.

В Симферополь из Петербурга 22 июля будет выполнено 13 рейсов, в Сочи — девять, в Самару — два, в Тюмень — один. Всего Пулково планирует обслужить порядка 140 рейсов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 21 июля в аэропорту Пулково отменили семь рейсов.