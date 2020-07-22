На Парашютной девять спасателей тушили полыхающую иномарку

На Парашютной девять спасателей тушили полыхающую иномарку
На место незамедлительно отправились сотрудники противопожарных служб в количестве девяти человек. Фото: Мойка78/ Валентин Егоршин

В Приморском районе Северной столицы вспыхнула иномарка. Спасатели боролись с огнем около получаса.

Возгорание случилось поздним вечером вторника, 21 июля, у дома №46 по Парашютной улице. Сигнал о ЧП поступил сотрудникам пожарно-спасательной части в 23:16. К полыхающей машине марки Nissan оперативно прибыли девять огнеборцев.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, к 23:43 пламя полностью ликвидировали.

В легковушке обгорел салон. Причина возгорания неизвестна.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петродворцовом районе спасатели ликвидировали пожар в двухкомнатной квартире.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ГУ МЧС России по Петербургу новости спб пожар происшествия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Частный дом на Поклонногорской тушили четыре часа
Рабочие свалились в колодец в Ленобласти, один погиб
«Нормальный такой Карпович»: Павел Прилучный опубликовал фото с рыбалки
В Совфеде оценили предложение выплатить пенсионерам по 15 тысяч
Ночью на Поклонногорской 20 спасателей тушили частный дом с мансардой
На Парашютной девять спасателей тушили полыхающую иномарку
Ночью на Днепровской легковушка впечаталась в дом после ДТП с каршерингом
В Пулково в среду отменили вылет пяти рейсов