На Парашютной девять спасателей тушили полыхающую иномарку

На место незамедлительно отправились сотрудники противопожарных служб в количестве девяти человек. Фото: Мойка78/ Валентин Егоршин

На место незамедлительно отправились сотрудники противопожарных служб в количестве девяти человек. Фото: Мойка78/ Валентин Егоршин

В Приморском районе Северной столицы вспыхнула иномарка. Спасатели боролись с огнем около получаса.

Возгорание случилось поздним вечером вторника, 21 июля, у дома №46 по Парашютной улице. Сигнал о ЧП поступил сотрудникам пожарно-спасательной части в 23:16. К полыхающей машине марки Nissan оперативно прибыли девять огнеборцев.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, к 23:43 пламя полностью ликвидировали.

В легковушке обгорел салон. Причина возгорания неизвестна.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петродворцовом районе спасатели ликвидировали пожар в двухкомнатной квартире.