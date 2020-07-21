В Петродворцовом районе спасатели ликвидировали пожар в двухкомнатной квартире

В Петродворцовом районе спасатели ликвидировали пожар в двухкомнатной квартире
Информации о пострадавших не поступало. Фото: МЧС

Огонь вспыхнул в квартире одного из домов на бульваре Разведчика сегодня, 21 июля, около 10 часов утра.

Спасатели оперативно отправились на место происшествия, получив информацию о нем. Успешно побороть стихию пожарные смогли уже к 10:45. Выяснилось, что в квартире площадью в 40 квадратных метров загорелась часть кухни площадью 6 «квадратов». Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Петербургу.

Причина возгорания неизвестна. По предварительной информации, никто не пострадал. В тушении пожара были задействованы 12 спасателей и 3 единицы специальной техники.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в квартирном пожаре на Гаванской погибла пенсионерка. Огонь удалось потушить лишь спустя 5 часов. Спасателями было спасено и эвакуировано 20 человек. Однокомнатная квартира сгорела полностью.

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ГУ МЧС России по Петербургу Петродворцовый район пожар


 

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