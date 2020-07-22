Частный дом на Поклонногорской тушили четыре часа

Частный дом на Поклонногорской тушили четыре часа
Место пожара. Фото: vk.com/spb_today

В Приморском районе Северной столицы вспыхнул частный дом. 16 спасателей боролись с огнем четыре часа.

Крупный пожар случился в ночь на среду, 22 июля, в бревенчатом доме №37 на Поклонногорской улице. Кадры с места происшествия появились в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, к полыхающей постройке выдвинулись 16 сотрудников на четырех единицах спецтехники. К 04:03 огонь был полностью потушен.

В частной постройке размером 6х12 квадратных метров выгорели мансарда, а также две комнаты общей площадью 20 «квадратов».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сигнал о возгорании на Поклонногорской улице поступил сотрудникам пожарно-спасательной части в 00:17.

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ГУ МЧС России по Петербургу новости спб происшествия


 

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