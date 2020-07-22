Ночью на Поклонногорской 20 спасателей тушили частный дом с мансардой

В Приморском районе Санкт-Петербурга загорелся частный дом. Одноэтажную постройку с мансардой тушили 20 спасателей.

Крупный пожар случился в ночь на среду, 22 июля, в доме №37 на Поклонногорской улице. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 00:17. На место происшествия выехали сотрудники пожарно-спасательной части на четырех спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, пламя охватило кровлю постройки, а также первый этаж на 30 «квадратах».

Другие подробности не приводятся. Фотографиями с места происшествия очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Парашютной улице девять спасателей тушили иномарку. В легковушке обгорел салон.