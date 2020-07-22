На Колпинском шоссе сгорела кабина ГАЗели

В Пушкинском районе Петербурга спасатели тушили ГАЗель. Кабина машины полностью выгорела.

Возгорание случилось в ночь на среду, 22 июля, у дома №40 по Колпинскому шоссе. Сигнал о ЧП поступил в дежурную часть в 1:48. К полыхающей машине оперативно выехали девять спасателей на двух единицах спецтехники.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, огнеборцы за считанные минуты потушили пламя, однако спасти кабину транспортного средства не удалось. К 2:05 пожар был ликвидирован.

Обошлось без пострадавших.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что частный дом на Поклонногорской тушили четыре часа. В постройке выгорели мансарда, а также две комнаты общей площадью 20 «квадратов».