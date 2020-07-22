На Товарищеском проспекте загорелась двухкомнатная квартира

В Невском районе Петербурга в квартире жилого дома горела обстановка. Сведения о пострадавших в результате пожара уточняются.
Возгорание случилось сегодня, 22 июля, по адресу Товарищеский проспект, дом №22, корпус 1. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 5:20. Прибывшие на место спасатели оценили площадь горящей обстановки в 17 «квадратов».
Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, 16 сотрудников справились с пожаром к 5:55. Они приехали к месту ЧП на четырех спецмашинах.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Колпинском шоссе сгорела кабина ГАЗели. Обошлось без пострадавших.