Ночью в ресторане на Ленинском загорелась кухня

Ночью в ресторане на Ленинском загорелась кухня
Пожар случился в доме 88 на Ленинском проспекте. Фото: google.ru/maps

В Красносельском районе Петербурга случился пожар в одном из ресторанов. Огонь охватил кухню заведения.

Возгорание случилось в ночь на среду, 22 июля, в доме №88 на Ленинском проспекте. Сообщение о пожаре поступило в дежурную часть в 2:23. К месту ЧП незамедлительно выехали 12 сотрудников на трех единицах спецтехники.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, в кухне площадью 15 «квадратов» горела обстановка на 8 квадратных метрах. За 12 минут спасатели потушили помещение. К 02:35 огонь был ликвидирован.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Товарищеском проспекте загорелась двухкомнатная квартира. 16 сотрудников пожарно-спасательной части приехали к месту ЧП на четырех спецмашинах.

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ГУ МЧС России по Петербургу новости спб происшествия


 

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