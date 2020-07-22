Ночью в ресторане на Ленинском загорелась кухня

В Красносельском районе Петербурга случился пожар в одном из ресторанов. Огонь охватил кухню заведения.
Возгорание случилось в ночь на среду, 22 июля, в доме №88 на Ленинском проспекте. Сообщение о пожаре поступило в дежурную часть в 2:23. К месту ЧП незамедлительно выехали 12 сотрудников на трех единицах спецтехники.
Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, в кухне площадью 15 «квадратов» горела обстановка на 8 квадратных метрах. За 12 минут спасатели потушили помещение. К 02:35 огонь был ликвидирован.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Товарищеском проспекте загорелась двухкомнатная квартира. 16 сотрудников пожарно-спасательной части приехали к месту ЧП на четырех спецмашинах.