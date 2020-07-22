Маршруты трамваев и троллейбусов изменятся в день ВМФ

В связи с подготовкой и проведением Главного Военно-морского парада в Петербурге изменятся маршруты трамваев и троллейбусов.

Как сообщили в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс», в Петербурге на время закрывается трамвайное движение по Троицкому мосту.

Во второй половине дня 24 июля трамваи маршрута №3 будут следовать от к/ст «Площадь Репина» по действующей трассе до Инженерной ул., далее по Инженерной ул., ул. Белинского, Литейному пр., Владимирскому пр., Колокольной ул., ул. Марата до к/ст «Улица Марата» (обратно: по Свечному пер., Лиговскому пр., Кузнечному пер.);

На следующий день, 25 июля, с 22.00 до 14.00 26 июля движение маршрута трамвая №3 будет приостановлено.

Кроме того, 24 июля, с 16:30 до 22:00; и с 22:00 25 июля до 14:00 26 июля троллейбусы не будут ходить по Дворцовому мосту, Литейному мосту, Дворцовому проезду, участку Литейного проспекта от Шпалерной улицы до Воскресенской набережной.

Все изменения в расписании движения троллейбусов и трамваев можно посмотреть на сайте Горэлектротранса (electrotrans.spb.ru).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что проезд по дамбе закроют 26 июля из-за парада ВМФ.