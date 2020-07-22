При стрельбе в Чикаго ранения получили 15 человек

При стрельбе в Чикаго ранения получили 15 человек
В Чикаго устроили стрельбу. Фото: pixabay

В американском Чикаго произошла стрельба по гостям на похоронной церемонии. Погибших нет.

Как сообщает телеканал CBS Chicago, число пострадавших в результате стрельбы достигло 15 человек — пять мужчин и десять женщин. Шестеро из них получили тяжелые травмы, они находятся в критическом состоянии. Остальные отделались легкими травмами. Детей среди пострадавших не было. Тем, кто получил травмы, было от 21 до 65 лет.

Неизвестные открыли стрельбу во вторник вечером во время похоронной церемонии. Телеканал отмечает, что человек, которого хоронили, ранее получил смертельное ранение во время стрельбы.

Стрелки приехали на черной машине. После нападения участники похоронной церемонии открыли ответный огонь. Они стреляли до тех пор, пока автомобиль не врезался в припаркованную машину, после чего подозреваемые сбежали.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что массовая драка в Иллинойсе закончилась стрельбой, есть раненые.

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