В Петербурге количество стобалльников по ЕГЭ увеличилось почти в два раза

По русскому языку высший балл получили 279 человек.

Об этом стало известно сегодня, 22 июля. Обо всем сообщает пресс-служба комитета по образованию. В Санкт-Петербурге ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов написали 279 человек. Это – на 40% больше, чем в 2020 году. Отмечается, что большинство отличившихся – это ученики обычных школ. Больше всего стобалльников выпустили школы Приморского, Выборгского, Калининского и прочих районов. Впервые за историю проведения ЕГЭ 100 баллов получили выпускники военных училищ – два суворовца.

Напоминаем, что ЕГЭ в этом году не был обязательным в связи с пандемией коронавируса, но его все равно сдавали большинство выпускников. Экзамен проводили в два дня, чтобы обеспечить социальную дистанцию.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти 15 выпускников сдали ЕГЭ на высший балл.