Укравший ордена и медали у пожилых петербуржцев выплатит им компенсацию морального вреда

Укравший ордена и медали у пожилых петербуржцев выплатит им компенсацию морального вреда
Приговором суда злоумышленник был признан виновным. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov-1

В Северной столице суд поддержал требования прокуратуры о выплате морального вреда пожилым горожанам. Злоумышленник украл у них ордена и медали.

Мужчина был признан виновным в краже. Медали и ордена передавались из поколения в поколение, ради сохранения памяти о подвигах, совершенных родственниками пенсионеров в годы Великой Отечественной войны.

Как сообщили на сайте прокуратуры города, пожилые горожане испытали сильное потрясение, когда обнаружили пропажу. В результате Красносельский районный суд взыскал с подсудимого компенсацию морального вреда.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что инкассаторов подозревают в краже 10 млн из банкомата на Партизана Германа. Полиция выяснила, что похититель доехал до места происшествия на такси. После опроса таксиста были получены приметы подозреваемого.

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