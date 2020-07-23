Укравший ордена и медали у пожилых петербуржцев выплатит им компенсацию морального вреда

В Северной столице суд поддержал требования прокуратуры о выплате морального вреда пожилым горожанам. Злоумышленник украл у них ордена и медали.

Мужчина был признан виновным в краже. Медали и ордена передавались из поколения в поколение, ради сохранения памяти о подвигах, совершенных родственниками пенсионеров в годы Великой Отечественной войны.

Как сообщили на сайте прокуратуры города, пожилые горожане испытали сильное потрясение, когда обнаружили пропажу. В результате Красносельский районный суд взыскал с подсудимого компенсацию морального вреда.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что инкассаторов подозревают в краже 10 млн из банкомата на Партизана Германа. Полиция выяснила, что похититель доехал до места происшествия на такси. После опроса таксиста были получены приметы подозреваемого.