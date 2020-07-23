Стали известны самые грибные места в Петербурге и Ленобласти

Грибники чаще всего держат свои места в секрете. Фото: Pixabay

Грибники чаще всего держат свои места в секрете. Фото: Pixabay

Миколог Мила Калинина назвала самые грибные места в Северной столице и Ленобласти.

Как сообщает ФАН, больше всего грибных мест на территории Петербурга оказалось в Курортном районе города. А в Ленинградской области по количеству грибных мест лидирует Выборгский район региона. Однако Калинина отметила, что грибные места можно найти и в других районах.

Миколог пояснила, что большинство любителей пособирать грибы держат свои места в секрете. По ее словам, самое главное правило в этом деле — не собирать не знакомые грибы.

«Если знаний не хватает — нужно спросить у опытных грибников, внимательно почитать определители, ну или сфотографировав находку, обратиться в соцсети», — советует Калинина.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти заметили грибы. Петербуржец, который нашел подосиновики, рассекретил и их местонахождение.