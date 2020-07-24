В Петербурге наградят лучших строителей

Лучших работников строительного комплекса Петербурга отметят почетными знаками. В этом году награды получат 13 специалистов.

Работники строительного комплекса будут отмечены за плодотворную работу и личные заслуги в области строительства и развития отрасли, сообщает пресс-служба Смольного. Указ об их награждении подписал губернатор Александр Беглов.

Строителей с опытом работы более 15 лет наградят почетными знаками «Строителю Санкт-Петербурга» I степени. Работники с опытом от 5 до 15 лет получат почетные знаки II степени, работники с опытом до 5 лет — почетные знаки III степени.

День строителя в России официально отмечают 9 августа.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге наградили лучших реставраторов. Их отметили почетными знаками I, II, и III степени и премиями «За вклад в развитие реставрационной отрасли в Санкт-Петербурге».