В Петербурге наградят лучших реставраторов

В Петербурге 1 июля отмечают День реставратора. Лучших представителей профессии наградят почетными знаками и премиями городского правительства.

Знак «Почетный реставратор Санкт-Петербурга» I степени и премию «За вклад в развитие реставрационной отрасли в Санкт-Петербурге» получат семь специалистов. Еще 19 специалистам вручат премии и знаки II и III степени.

«Для правительства Санкт-Петербурга сохранение уникального культурного наследия остается одной из важнейших задач», — отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Он поблагодарил реставраторов за созидательный труд и пожелал им здоровья, благополучия, вдохновения и успехов на благо Петербурга.

Как напомнил Беглов, реставрация продолжается в Смольном и Казанском соборах. Гатчинском, Аничковом и Юсуповском дворцах. Помимо этого, ведется восстановление памятника Николаю I и ряда других знаковых объектов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ходе реставрации Юсуповского дворца на набережной реки Мойки обнаружили фрагмент подлинного штофа XIX века.