Казанскую площадь перекроют для съемок фильма «Седьмая Симфония»

Казанскую площадь перекроют для съемок фильма &#171;Седьмая Симфония&#187;
Движение на Казанской площади ограничат. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Движение транспорта в центре Петербурга ограничит из-за съемок художественного фильма «Седьмая Симфония». Для транспорта перекроют Казанскую площадь.

Ограничения будут действовать с 6:00 26 июля до 22:00 29 июля. На участке также запретят остановку транспортных средств, сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

С 6:00 27 июля до 23:00 28 июля на четной стороне набережной канала Грибоедова запретят остановку. Ограничения вводят на участке от улицы Ломоносова до Невского проспекта.

Съемки «Седьмой Симфонии» проводит ООО «Твин Медиа». Компания занимается производством кино, видеофильмов и телевизионных программ в Петербурге.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что движение транспорта в центре Петербурга ограничат 26 июля из-за концерта ко Дню Военно-Морского флота.

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