Волонтер признался в поджоге древнего собора в Нанте

Волонтер, работавший в соборе Святых Петра и Павла в Нанте, признался в поджоге храма. О мотивах преступника не сообщается.

Собор Святых Петра и Павла загорелся 18 июля. Спасатели тушили пожар несколько часов, огонь уничтожил старинный орган, часть витражей и картину художника XIX века Ипполита Фландрена «Святой Клэр, епископ Нантский, исцеляет слепых». Прокуратура заподозрила умышленный поджог. На следующий день правоохранители задержали 39-летнего волонтера, выходца из Руанды, который в день пожара должен был крыть двери храма на ключ.

Позже его отпустили на свободу без предъявления обвинений. Как сообщили РИА Новости со ссылкой на газету Ouest France, теперь поджигателю грозит до десяти лет тюрьмы и 150 тыс. евро штрафа.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у задержанного по делу о поджоге собора в Нанте был конфликт с местной префектурой на фоне его временного вида на жительство во Франции, которое истекло.