Волонтер признался в поджоге древнего собора в Нанте

Волонтер признался в поджоге древнего собора в Нанте
Собор святых Петра и Павла в Нанте. Фото: Google Maps.

Волонтер, работавший в соборе Святых Петра и Павла в Нанте, признался в поджоге храма. О мотивах преступника не сообщается.

Собор Святых Петра и Павла загорелся 18 июля. Спасатели тушили пожар несколько часов, огонь уничтожил старинный орган, часть витражей и картину художника XIX века Ипполита Фландрена «Святой Клэр, епископ Нантский, исцеляет слепых». Прокуратура заподозрила умышленный поджог. На следующий день правоохранители задержали 39-летнего волонтера, выходца из Руанды, который в день пожара должен был крыть двери храма на ключ.

Позже его отпустили на свободу без предъявления обвинений. Как сообщили РИА Новости со ссылкой на газету Ouest France, теперь поджигателю грозит до десяти лет тюрьмы и 150 тыс. евро штрафа.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у задержанного по делу о поджоге собора в Нанте был конфликт с местной префектурой на фоне его временного вида на жительство во Франции, которое истекло.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
поджог собор штраф


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Умерла автор антиперестроечного манифеста Нина Андреева
Петербург вернулся в топ-5 городов по числу зараженных Covid-19
Станцию «Адмиралтейская» снова открыли после наплыва пассажиров
Волонтер признался в поджоге древнего собора в Нанте
Ретро «Волга» протаранила ограждение на Кондратьевском
Путин рассказал о новейших кораблях в составе военно-морского флота России
Водитель погиб после ДТП с деревом в Выборгском районе
На Петергофском шоссе загорелся припаркованный ВАЗ, полицейские выясняют ...