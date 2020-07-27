Во Всеволожском районе ЕГЭ по русскому на высший балл сдали три выпускника

ЕГЭ не является обязательным к сдаче в 2020 году. Фото: pixabay

ЕГЭ не является обязательным к сдаче в 2020 году. Фото: pixabay

Успешно преодолели итоговые испытания ребята из Мурино, Сертолово и поселка Кузьмоловский.

После обнародования результатов Единого государственного экзамена по русскому языку в Ленобласти, представители администрации Всеволожского района поспешили назвать имена трех счастливчиков, которые смогли успешно выполнить абсолютно все задания.

Среди троих выпускников, получивших заслуженную сотню, оказались: Татьяна Точёная из Кузьмоловской СОШ №1, Валерия Устинова из Муринского центра образования №1 и Александр Лукьянов из Сертоловской СОШ №1. Местные власти поздравили выпускников с высокими результатами и пожелали таких же успехов в дальнейшем. Об этом сообщает «ЛенТВ24».

Напомним, ЕГЭ по русскому языку проходил в течение двух дней — 6 и 7 июля. Это связано с тем, что данное испытание является самым массовым, а в период коронавируса необходимо организовывать социальное дистанцирование.

В общей сложности, в Ленинградской области на экзамены пришли 6139 человек. Данная цифра меньше по сравнению с прошлыми годами из-за того, что во время эпидемии экзамены сдавали лишь те выпускники, которые планируют поступать в ВУЗы в 2020 году.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что два выпускника из Петербурга сдали ЕГЭ на 300 баллов.