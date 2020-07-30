Движение трамваев по участку Бухарестской закрывается на три ночи

В маршруты двух трамваев вносятся изменения. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В маршруты двух трамваев вносятся изменения. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Петербурге закрывается трамвайное движение по Бухарестской улице у Малой Балканской. Ограничения вводятся в связи с производством дорожных работ в зоне путей.

Участок будет закрыт для трамваев в ночное время. Движение ограничат с 23:30 31 июля до 5:40 1 августа, с 23:30 1 августа до 5:40 2 августа, с 23:30 2 августа до 5:20 3 августа, сообщает СПб ГУП «Горэлектротранс».

Трамвай №49 проследует от конечной «Станция метро «Купчино» по улице Ярослава Гашека, далее — по действующей трассе до остановки «Улица Марата».

Маршрут трамвая №62 пройдет от конечной «Станция метро «Купчино» по улице Ярослава Гашека, Бухарестской, Касимовской, Камчатской и Расстанной улицам, Лиговскому проспекту и Кузнечному переулку до остановки «Улица Марата».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Невском районе Петербурга организовали новые трамвайные остановки.