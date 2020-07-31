В Ленобласти бродячие собаки убивают фермерский скот

В опасности могут быть не только другие животные, но и люди. Фото: Pixabay

В опасности могут быть не только другие животные, но и люди. Фото: Pixabay

В Гатчинском районе участились случаи нападения на животных, которых разводят местные фермеры.

Ситуация усложняется тем, что порой сами местные жители прикармливают таких животных, не понимая, к каким последствиям это может привести.

По словам фермера Дмитрия Колесникова, людям все равно на скот и фермерскую деятельность. А ведь урон может быть нанесен колоссальный. Однажды за ночь до смерти бродячими собаками было загрызено 5 коз. При это, на каждое из животных тратится много сил. Порой сложно понять, нападает бездомная собака или нет. В последнем случае можно привлечь к ответственности владельца. Но что делать с дикими животными — непонятно. Должного правового урегулирования данной ситуации попросту нет. Об этом сообщает «ЛенТВ24».

Колесников возмущен тем, что он должен платить за содержание чужих собак, согласно предписанию действующего законодательства. Ведь в случае с бездомными животными, возможен либо их отлов и вакцинация, либо обеспечивание, которое может составлять 10 тысяч рублей в месяц.

Фермер надеется, что в законодательстве рано или поздно что-то поменяется. Ведь всех собак подвергнуть стерилизации нельзя. А без этого она не несет в себе никакого смысла. Отстреливать, как в советские время, животных в настоящее время нельзя. Хотя применение оружия против агрессивных животных, которые могут представлять опасность, могло бы помочь защитить скот. Стоит отметить, что жертвами бродячих собак могут становиться и дети. К примеру, в мае в деревне Белово пес накинулся на 3-летнюю девочку.

Руководитель проекта ОНФ «Народный фермер» Олег Сирота подтвердил, что проблема весьма серьезна из-за того, что ранее был принят безуспешный закон. По его словам в России необходимо начать применять европейские практики, а не тратить на обеспечение бродячих животных денег больше, чем на людей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что бродячие собаки убили 18 птиц в Калининградском зоопарке.