В Петербурге будут наказывать торговые центры и рынки за несоблюдение мер против COVID-19

Смольный пригрозил торговым центрам и рынкам Петербурга, которые нарушают режим антикоронавирусных мер, крупными штрафами — до 500 тысяч рублей.

Организации, нарушающие соответствующие требования, будут штрафовать полиция и Роспотребнадзор. При этом городские власти смогут приостановить деятельность таких организаций-нарушителей на срок до 90 суток.

Напомним, что сейчас жители Петербурга должны носить защитные маски и держать социальную дистанцию в местах массового скопления людей. Также горожанам рекомендуют не трогать лицо руками и использовать антисептики, чтобы обезопасить себя от заражения коронавирусом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Роспотребнадзор разрешил возобновить работу торговых центров в Петербурге с 27 июля. Напомним, заведения оставались закрытыми четыре месяца из-за пандемии.