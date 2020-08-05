Производители школьной формы в Петербурге: заказов меньше не стало, но будущее туманно

Gazeta.SPb.ru пообщалась с продавцами и производителями школьной формы и выяснила, что спрос на нее не уменьшился, а также узнала предпочтения горожан. Однако в будущее опрошенные эксперты глядят с настороженностью.

Петербургские родители до сих пор сомневаются в том, что занятия в школах с 1 сентября будут проходить в традиционном формате. Gazeta.SPb.ru решила проверить, отразились ли эти страхи на продажах и заказах по пошиву школьной формы. Так, снижения активности клиентов не заметили в магазине School and Style, говорит его менеджер по работе с клиентами Наталья Иванова. По ее словам, петербуржцы приобретают в основном то, что требует то или иное учебное заведение.

Ажиотажа по поводу бомберов, худи и свитшотов в School and Style пока не наблюдают. Однако если спрос появится, магазин обещает его удовлетворить. Напомним, эти предметы гардероба вошли в предварительный стандарт для учащихся, разработанный по поручению Минпромторга.

«Все пока классическую форму заказывают»,

— пояснила Наталья Иванова.

О модернизации школьной формы при помощи разного вида толстовок пока не слышали на швейном производстве «Стильные непоседы». По словам его руководителя Оксаны Неверовой, горожане предпочитают «классику»: синий цвет, натуральные ткани, комфорт, удобные застежки, пуговицы и молнии.

«Важно, чтобы дети могли сами одеваться и раздеваться, например, перед спортивными занятиями и после них»,

— говорит она.

Что касается количества заказов, то меньше их не стало, ведь поступать они начали еще до карантина.

«Конечно, все надеются, что дети пойдут в школу, что будет все-таки линейка и будет обычное нормальное обучение. Потому что непонятно, как можно учиться дома на протяжении такого длительного времени. Кто будет заниматься детьми?»

— задается вопросом руководитель швейного производства «Стильные непоседы» Оксана Неверова.

О перспективах бизнеса на будущий год наш эксперт рассуждает с осторожностью. Тревога по этому поводу вызвана, в том числе, отменой сентябрьского показа в рамках выставки «CJF — детская мода», в которой предприятие Оксаны Неверовой участвует много лет.

«По прогнозам, думаю, ничего хорошего не будет»,

— заключила она.