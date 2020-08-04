Ладожский мост на «Коле» попытаются развести с третьего раза

Ладожский мост находится рядом с деревней Марьино в Ленобласти. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Ладожский мост находится рядом с деревней Марьино в Ленобласти. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

В Ленинградской области два дня не могут развести Ладожский мост через Неву. Еще одну попытку предпримут в среду, 5 августа.

Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Уточняется, что Ладожский мост на трассе «Кола» теперь планируют развести в среду, 5 августа с 15:00 до 15:45. На это время движение по трассе будет перекрыто.

По Неве пройдет баржебуксирный состав. В последний раз разводка была запланирована на 4 августа, однако она была отменена. Причину уточнять не стали. Отмечается, что переправу смогут развести при условии того, что температура будет не выше +25 градусов, а скорость ветра не превысит 15 м/с.

Проход буксира планировали и на 3 августа, но разводку отменила компания.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге часть полномочий комитета по развитию транспортной инфраструктуры перейдет комитету по транспорту.