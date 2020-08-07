«Яндекс.Драйв» рассказал, что значат красные метки в аккаунтах пользователей

«Яндекс.Драйв» рассказал, что значат красные метки в аккаунтах пользователей
Автомобиль "Яндекс.Драйва". Фото: vk.com/spb_today_unpublished

Сервис каршренинга «Яндекс.Драйв» объяснил, почему в аккаунтах водителей появились красные метки.

Как пишет «Москва.ру», такими метками пользователей начали уведомлять о превышении скорости на 10 км/ч от допустимой. Ранее фиксировали превышение только от 20 км/с

«Превышать скорость очень опасно. Везите себя хорошо», — предупреждает «Яндекс» пользователей в приложении.

Пока подобные предупреждения делают только в Москве. Однако, в компании не исключают, что нововведение могут распространить и на другие крупные российские города, в том числе и Петербург.

Такие предупреждения к блокировкам автомобилей не ведут, мера превентивная.

В компании отметили, что наблюдения показали: после появления такого предупреждения 95% нарушителей перестают превышать скорость.

Ранее gazeta.spb.ru писала о задержании петербуржца, который катался на каршеринге под чужим аккаунтом.

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