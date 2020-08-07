Автобусную остановку в Песочном перенесут ближе к Онкологическому центру

Теперь автобусы будут разворачиваться, не заезжая за шлагбаум. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Теперь автобусы будут разворачиваться, не заезжая за шлагбаум. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Остановка автобусов «Рентгенорадиологический институт» в поселке Песочный в субботу, 8 августа, перенесут на 80 метров ближе к НИИ онкологии.

Такие меры были приняты из соображений безопасности. На указанную остановку приходят автобусы №№ 109А и 671.

Как сообщили на сайте администрации города, до этого общественный транспорт, чтобы совершить разворот, заезжал на территорию НИИ радиологии. Там же располагалась и посадочная площадка.

Новая остановка появится ближе к проходной Онкологического центра.

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