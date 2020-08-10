Экскурсии, концерты, консультации: главные события Петербурга на предстоящую неделю

Онлайн-встречи для абитуриентов, юбилейные даты, оперные концерты, битва художников и консультации по вопросам недвижимости: Gazeta.SPb.ru рассказывает о предстоящих событиях недели в Петербурге.

Образование

В среду, 12 августа, университет имени Бонч-Бруевича проведет онлайн-встречу с представителями Военного учебного центра (ВУЦ). Эфир пройдет в рамках рубрики «Я поступаю в СПбГУТ. Университетская среда»: абитуриентам расскажут об особенностях подготовки кадровых военных в гражданском вузе и о перспективах обучения. Для желающих задать вопросы в режиме реального времени будет работать специальный чат. Об этом сообщает пресс-служба СПбГУТ им. М.А. Бонч-Бруевича.

Юбилей

15 августа Ленинградскому зоопарку исполнится 155 лет. Юных петербуржцев приглашают на экскурсии и тематические занятия. Гостям расскажут, как зоопарки из разных городов и стран взаимодействуют друг с другом: подбирают и соединяют пары животных, помогают им с «переездом» и определяют будущее место жительства подросшего потомства. Вместе с сотрудниками можно будет составить большой семейный альбом белых медведей, жирафов, птиц, приматов, мелких хищников и крупных кошек. Каждому маленькому посетителю обещают сладкий подарок.

«Опера — всем»

Напомним, 8 августа стартовал IX Санкт-Петербургский международный фестиваль «Опера – всем». Он будет длиться целых две недели и представит публике шедевры оперной классики под открытым небом в красивейших архитектурных ансамблях Северной столицы.

По данным пресс-службы одного из организаторов — государственного театра «Мюзик-Холл», в среду, 12 августа в ЦПКиО им. С.М. Кирова покажут оперу А.С. Даргомыжского «Русалка». Начало в 19:00. Елагин остров (перед дворцом). А в воскресенье, 16 августа, прогремит опера «Капулети и Монтекки» В. Беллини. Начало в 17:00. Площадь Растрелли перед Смольным собором.

«Мы не в музее»

В воскресенье, 16 августа, на площадке Музея современного искусства «Музей стрит-арта» начнутся съемки первого сезона шоу «Мы не в музее». Проект направлен на развитие творческих инициатив города: художники различных направлений и разного профессионального опыта будут соревноваться в борьбе за главный приз — масштабный арт-проект с произведениями победителя. А само шоу покажут на Youtube.

Недвижимость

11 августа Кадастровая палата Ленинградской области проведет бесплатные телефонные консультации по вопросам эксплуатации земельных участков, входящие в границы зон с особыми условиями использования территории. Побеседовать со специалистами можно будет с 11:00 до 13:00 часов по телефону 8 (812) 630-40-46.