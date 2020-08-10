Лоза усомнился в том, что Утяшева может прожить на 50 тысяч рублей в месяц

Наряды телеведущей и её образ жизни также ставят под сомнение её слова о способности прожить лишь на 50 тысяч рублей в месяц. Фото: Instagram @liasanutiasheva

Наряды телеведущей и её образ жизни также ставят под сомнение её слова о способности прожить лишь на 50 тысяч рублей в месяц. Фото: Instagram @liasanutiasheva

Известный певец и композитор Юрий Лоза не поверил, что экс-гимнастка и супруга шоумена Павла Воли Ляйсан Утяшева способна прожить на 50 тысяч рублей в месяц.

По мнению музыканта, телеведущая неправильно оценила свой бюджет: 50 тысяч на то, чтобы содержать мужа и двоих детей, Ляйсан явно не хватило бы. Кроме того, подчеркнул Лоза в разговоре с «Комсомольской правдой», у спортсменки есть муж, заработок которого позволяет Утяшевой безбедно существовать, даже зарабатывая 50 тысяч. «Она, в принципе, вообще может не зарабатывать», — заключил певец.

Он также отметил, что и сам тратит в месяц гораздо более значительную сумму: полсотни тысяч рублей у Юрия уходит лишь на оплату коммунальных услуг за дом и дачу.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по словам самой Утяшевой, 50 тысяч ей бы вполне хватило на еду: в остальном телеведущая может спокойно себя ограничить.