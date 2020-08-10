Не успевшие проголосовать белорусы стихийно собрались у здания посольства в Петербурге

Не успевшие проголосовать белорусы стихийно собрались у здания посольства в Петербурге
По предварительным данным, все завершилось мирным образом. Скриншот: Google View

Вечером воскресенья, 9 августа, граждане Белоруссии, которые не успели отдать свой голос на президентских выборах, стихийно вышли к зданию диппредставительства на улице Боне-Бруевича, 3А.

В общей сложности, у стен посольства собралось, как минимум, 600 человек. Несмотря на то, что огромная очередь образовалась уже в девять утра, все желающие так и не успели принять участие в голосовании. Запрет на массовые мероприятия, еще действующий в Санкт-Петербурге, не остановил граждан Белоруссии. По предварительной информации, все же обошлось без задержаний.

Напомним, что по итогам президентских выборов Белоруссии лидером стал Александр Лукашенко, действующий глава государства с 1994 года. Уже сутки в городах Белоруссии не стихают митинги недовольных результатами выборов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Минске автозак протаранил толпу протестующих.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
белоруссия протесты санкт-петербург


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
После снятия карантина в Петербурге вырос спрос на покупку комнат
Жителям Приозерска вернули холодную воду после вчерашней аварии
Не успевшие проголосовать белорусы стихийно собрались у здания посольства в ...
За 2020 год резиденты ОЭЗ «Санкт-Петербург» инвестировали в свои ...
В Петербурге выявлено 157 новых случае заражения COVID-19
10 августа ГУП «ТЭК» проведет испытания в Московском районе
В Петербурге обследовали на COVID-19 более 13,5 тысяч человек
В России выявили более 5 тыс. новых заболевших коронавирусом