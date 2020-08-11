Цены на новые автомобили в России выросли на 40% за пять лет

Цены на новые автомобили в России выросли на 40% за пять лет
Аналогичный показатель у зарубежных авто вырос еще сильнее - на 44%. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Причиной подорожания новых легковых автомобилей в России называют ослабление рубля по отношению к другим иностранным валютам.

Как сообщили в Автостате, за последние пять лет цены на новые легковые автомобили на российском рынке выросли на 40%. Помимо падения рубля на стоимость авто также повлияли инфляция, рост НДС и повышение утилизационного сбора.

Аналитики агентства указали, что пять лет назад новую легковушку в России можно было купить в среднем за 1,2 млн рублей, а в начале 2020 года такое авто обойдется уже в 1,67 млн рублей.

Аналогичный показатель у зарубежных авто вырос еще сильнее — на 44% (600 тыс. рублей). Теперь иномарку можно купить в среднем за два миллиона.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российских автомобилистов ждут изменения осенью.

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