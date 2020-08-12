Коллеги заступились за Соколова в конфликте с Понасенковым

Коллеги-историки выступили на стороне экс-доцента Олега Соколова, которого обвиняют в убийстве аспирантки, в конфликте с публицистом Евгением Понасенковым.

В среду, 12 августа, в Петербурге проходит очередное заседание по делу Олега Соколова. В ходе заседания зачитывают показания профессиональных историков, которые прокомментировали конфликт Соколова с публицистом Евгением Понасенковым.

В письменных показаниях историки называют Понасенкова «дилетантом» и «невежей»

Соколов и Понасенков ведут давнюю вражду. Первый не раз публично высказывался относительно работ коллеги, в том числе и на открытой лекции. В частности, Соколов обвинял Понасенкова в краже его концепций. Понасенков считает иначе. Соколов также утверждал, что тот развернул целую травлю его и аспирантки Анастасии Ещенко.

Сам Понасенков уже выступал в суде в июле этого года. В ходе заседания коллеги обменялись взаимными оскорблениями.

Следователи считают, что Олег Соколов в ноябре прошлого года убил, а затем расчленил тело аспирантки, сожительницы Анастасии Ещенко.