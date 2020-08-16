Пандемия коронавируса смягчила офисный дресс-код

Офисный дресс-код пока не ушел окончательно, но требования к нему существенно смягчились. Фото: pixabay

Офисный дресс-код пока не ушел окончательно, но требования к нему существенно смягчились. Фото: pixabay

Пандемия Covid-19 ускорила смену офисной одежды на более удобную.

Офисный дресс-код постепенно размывался, а удаленная работа в период карантина только усугубила ситуацию. Многие офисные сотрудники сменили деловые костюмы на повседневную одежду.

Как сообщил BFM, гендиректор петербургской Melon Fashion Group (бренды Zarina, BeFree и Love Republic) Михаил Уржумцев рассказал, что его компания уже давно не создает одежду для так называемого банковского дресс-кода. Он отметил, что такие вещи становятся все менее востребованы.

Так, остались сдержанная палитра и набор предметов гардероба, а вот их крой стал более расслабленным.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, в Петербурге количество арендованных под офисы помещений резко уменьшилось на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа.