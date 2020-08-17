На юге Петербурга с погоней и стрельбой задержали пьяного водителя

На юге Петербурга с погоней и стрельбой задержали пьяного водителя
В отношении гонщика могут завести уголовное дело. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Ночью 17 августа на юге Северной столицы дорожные полицейские гнались за пьяным водителем «БМВ». Стражам порядка даже пришлось применить табельное оружие.

Нарушителя заметили около трех часов ночи, на углу Московского проспекта и Благодатной улицы. Водитель «БМВ Х6» понял, что привлек внимание правоохранителей и попытался скрыться на большой скорости. Сотрудники ДПС призывали иномарку остановиться, однако мужчина за рулем не реагировал на требования полиции. Тогда полицейским пришлось организовать погоню.

Остановить злостного нарушителя удалось лишь спустя час, на 3-м километре ЗСД. Задержанный оказался 37-летним, по предварительным данным, нетрезвым и ранее лишенным водительских прав петербуржцем. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полицейским пришлось применить табельное оружие, чтобы остановить нарушителя. В ходе ночной гонки прозвучало несколько выстрелов — в воздух и по колесам автомобиля. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что каршеринг едва не улетел в Фонтанку минувшей ночью.

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