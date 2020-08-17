Булочную «Теплого хлеба и под одеяло» на Пионерской закрыли на месяц за нарушения

Булочную &#171;Теплого хлеба и под одеяло&#187; на Пионерской закрыли на месяц за нарушения
Булочную закрыли на месяц. Фото: unsplash

В Петербурге суд привлек к административной ответственности ООО «Буше» за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе городских судов, при проведении проверки в булочной «Теплого хлеба и под одеяло» на улице Пионерской, д.50, которая принадлежит ООО «Буше», выявили ряд нарушений.

Было установлено, что заведение работает на третьем этаже жилого многоквартирного дома, а непосредственно над помещениями предприятия находятся жилые квартиры. Продукты выгружали со стороны двора жилого дома, где расположены окна и входы в квартиры. Отходы складировались внутри заведения, а контейнеров для мусора на территории не было.

На эти нарушения жаловался один из жильцов дома.

Кроме того, в помещениях булочной не была настроена система вентиляции, посудомоечная машина не была оборудована местным отсосом. Также были проблемы с канализацией.

В суде защитники ООО «Буше» пояснили, что размещение предприятия общепита в жилом здании нарушением не является, а по остальным нарушениям вину признали.

В итоге по решению суда булочная будет закрыта в течение 30 суток. Срок исчисляется с 29 июля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургский гипермаркет «Сезон» закрыли из-за нарушений по COVID-19.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
булочная буше временное закрытие нарушение санитарных норм новости спб общепит суд


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Россиянам могут разрешить пополнять банковские карты на кассах магазинов
На юге Петербурга с погоней и стрельбой задержали пьяного водителя
Булочную «Теплого хлеба и под одеяло» на Пионерской закрыли на ...
Экс-владельцам торговой сети «Метрика» грозит арест имущества
Тело бывшего чиновника Смольного нашли под окнами дома в Калининском районе
Четырехлетний малыш утонул в Ленобласти по недосмотру родителей
В Петербурге будут судить вора, оставившего ветеринаров без денег и тостера
За сутки в России 4 892 заболевших новым коронавирусом