Булочную «Теплого хлеба и под одеяло» на Пионерской закрыли на месяц за нарушения

В Петербурге суд привлек к административной ответственности ООО «Буше» за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе городских судов, при проведении проверки в булочной «Теплого хлеба и под одеяло» на улице Пионерской, д.50, которая принадлежит ООО «Буше», выявили ряд нарушений.

Было установлено, что заведение работает на третьем этаже жилого многоквартирного дома, а непосредственно над помещениями предприятия находятся жилые квартиры. Продукты выгружали со стороны двора жилого дома, где расположены окна и входы в квартиры. Отходы складировались внутри заведения, а контейнеров для мусора на территории не было.

На эти нарушения жаловался один из жильцов дома.

Кроме того, в помещениях булочной не была настроена система вентиляции, посудомоечная машина не была оборудована местным отсосом. Также были проблемы с канализацией.

В суде защитники ООО «Буше» пояснили, что размещение предприятия общепита в жилом здании нарушением не является, а по остальным нарушениям вину признали.

В итоге по решению суда булочная будет закрыта в течение 30 суток. Срок исчисляется с 29 июля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургский гипермаркет «Сезон» закрыли из-за нарушений по COVID-19.