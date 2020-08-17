Ночью на трассе в Ленобласти со стрельбой задерживали нетрезвого автоугонщика

По факту угона иномарки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения). Фото: pixabay.com

По факту угона иномарки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения). Фото: pixabay.com

В Кингисеппском районе Ленобласти ночью 17 августа происходила погоня за подозреваемым в угоне авто. В ходе преследования полицейские были вынуждены применить табельное оружие.

Около полуночи 17 августа в дежурную часть ГУ МВД поступило заявление от 44-летнего ремонтника железнодорожных путей. Мужчина сообщил об угоне машины «Део-Нексия», припаркованной возле дома №20 в деревне Куты Кингисеппского района. Спустя полчаса инспекторы ДПС заметили автомобиль, похожий на похищенный, однако водитель не реагировал на требования остановиться и лишь увеличил скорость.

Тогда стражам порядка пришлось выстрелить по колесам авто из табельного оружия. К счастью, обошлось без пострадавших. Вскоре нарушителя удалось задержать, им оказался 22-летний безработный местный житель, который к тому же управлял иномаркой нетрезвым. Возбуждено уголовное дело по факту завладения транспортным средством без цели хищения.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на юге Петербурга этой ночью пьяный водитель также пытался скрыться от полицейских.