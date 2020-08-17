Глава штаба Тихановской заявила о необходимости массовой забастовки

"Мы все хотим выйти из этого бесконечного круга, в котором оказались 26 лет назад",— заявляет Тихановская. Фото: instagram @stranadlyazhizni

"Мы все хотим выйти из этого бесконечного круга, в котором оказались 26 лет назад",— заявляет Тихановская. Фото: instagram @stranadlyazhizni

Она убеждена, что только так можно добиться отставки действующего президента Белоруссии.

Глава штаба Светланы Тихановской Мария Мороз записала видеообращение, в котором обращается к белорусам. Она призвала граждан к массовой забастовке, чтобы лишить действующего президента страны Александра Лукашенко источника финансирования. Об этом пишет РИА Новости.

Мороз призвала белорусов не бояться, ведь их есть кому поддержать. На данный момент созданы фонды, а белорусская диаспора занимается сбором средств по всему миру. Она напомнила, что оппозицию готов поддержать Илон Маск.

«Мы должны показать им, что не будем больше оплачивать все это из своего кармана. Для этого мы начинаем забастовку»,

– заявила Мороз.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Лукашенко пригрозил белорусам Россией.