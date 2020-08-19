Норвегия выслала российского дипломата из-за шпионского скандала

Норвегия решила выслать из страны российского дипломата на фоне скандала, возникшего после возбуждения дела о шпионаже в пользу Москвы.

Как сообщили РИА Новости со ссылкой на МИД Норвегии, россиянин, чье имя не называется, работал в торговом отделе посольства РФ и совершил действия, «несовместимые с дипломатическим статусом».

По данным СМИ, посольство России было проинформировано о высылке сотрудника накануне, 18 августа.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Норвегия выдала России обвиняемого в убийстве 20-летней давности. Из-за того, что между Россией и Норвегией отсутствует авиасообщение, обвиняемого Дмитрия Вершинина передали через сухопутную границу в автомобильном пункте пропуска «Борисоглебск — Стурскуг».