Норвегия выдала России обвиняемого в убийстве 20-летней давности

Правоохранители экстрадировали из Норвегии россиянина, которого обвиняют в убийстве, совершенном 20 лет назад в Тульской области.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ, из-за того, что между Россией и Норвегией отсутствует авиасообщение, обвиняемого Дмитрия Вершинина передали через сухопутную границу в автомобильном пункте пропуска «Борисоглебск — Стурскуг».

Убийство, в котором обвиняют Вершинина, произошло в сентябре 1999 года в Тульской области. Следователи считают, что мужчина убил своего друга на почве личных неприязненных отношений. Что именно не поделили приятели, не сообщается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что заказчика покушения на убийство врача хотят экстрадировать в Петербург. В Петербурге расследуют уголовное дело о покушении на убийство по найму муниципального депутата и врача Бахтияра Адхамова, совершенное в 2016 году.