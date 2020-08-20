Комитет по транспорту Петербурга забирает часть полномочий КРТИ

Комитет по транспорту Петербурга забирает часть полномочий КРТИ
Кирилл Поляков, председатель Комитета по транспорту. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Комитет по транспорту Северной столицы, возглавляемый Кириллом Поляковым, активно расширяется: ведомство планирует забрать несколько подведомственный учреждений и часть полномочий комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

В частности, Комитет по транспорту планирует взять на себя планирование развития транспортного комплекса Петербурга, организацию дорожного движения и координацию других ведомств в этой сфере. Также под контроль Комитета перейдут ГБУ «Центр транспортного планирования» и ГКУ «Дирекция транспортного строительства», сейчас находящиеся в ведении КРТИ.

Соответствующий документ о намерениях Комитета по транспорту появился на сайте администрации Петербурга в четверг, 20 августа, пишет «Мойка78«.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в 2021 году могут отменить транспортный налог.

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