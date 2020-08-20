В Приморском районе автомобилист «не заметил» забор во дворе

В Приморском районе автомобилист &#171;не заметил&#187; забор во дворе
Почему мужчина врезался в забор, остается неизвестным. Фото: https://vk.com/spb_today

В четверг, 20 августа, в Приморском районе Северной столицы во дворе дома №8 на аллее Поликарпова водитель протаранил ограждение возле газона.

О случившемся рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте». При этом авторы публикации упомянули, что виновник дорожного инцидента, пожилой мужчина, возможно находился в состоянии алкогольного опьянения.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, однако завершение ситуации пока неизвестно. Некоторые комментаторы встали на сторону водителя, заметив, что в силу возраста ему попросту могло стать плохо.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области возле Рапполово произошло массовое ДТП. По предварительной информации, пострадавших в аварии нет. Причина столкновения также неизвестна, возможно один из водителей вылетел на «встречку».

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дтп новости спб приморский район


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Абоненты Tele2 переходят на автоплатеж по абонентской плате
На набережной Обводного канала тушат заброшенный «Красный треугольник»
Россияне смогут улететь за границу еще из трех городов
Макрон предложил Навальному убежище во Франции
Кокорин может так и не сыграть за «Спартак» до осени
Перечислены побочные эффекты российской вакцины от коронавируса
Врач рассказал, когда настанет вторая волна пандемии Covid-19 в Петербурге
Оппозиция Белоруссии просит силовиков поддержать народ