В Приморском районе автомобилист «не заметил» забор во дворе

В четверг, 20 августа, в Приморском районе Северной столицы во дворе дома №8 на аллее Поликарпова водитель протаранил ограждение возле газона.

О случившемся рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте». При этом авторы публикации упомянули, что виновник дорожного инцидента, пожилой мужчина, возможно находился в состоянии алкогольного опьянения.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, однако завершение ситуации пока неизвестно. Некоторые комментаторы встали на сторону водителя, заметив, что в силу возраста ему попросту могло стать плохо.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области возле Рапполово произошло массовое ДТП. По предварительной информации, пострадавших в аварии нет. Причина столкновения также неизвестна, возможно один из водителей вылетел на «встречку».