В честь «Зенита» — станция метро, «в память» о Цое — уничтоженное граффити: итоги уходящей недели в Петербурге

Главные события уходящей недели в Петербурге — в традиционном дайджесте Gazeta.SPb.ru.

Северная столица вошла в тройку городов-лидеров, куда планируют поехать туристы этой осенью. Такие данные представила компания OneTwoTrip. В сентябре на отдых в Петербург поедут 12% путешественников. На втором месте Сочи, на первом — Москва.

Вот только полюбоваться, например, городским стрит-артом у гостей города не получится. Появившееся возле легендарной котельной «Камчатка» граффити, посвященное памяти солиста «Кино» Виктора Цоя, закрасили сотрудники коммунальных служб.

Кроме того, в Петербурге до конца августа будут действовать некоторые запреты. Так, потанцевать в ночном клубе или посетить мини-зоопарк не получится. К тому же во многие места не пустят без маски. Gazeta.SPb.ru кстати напоминает, как ее нужно носить и снимать.

Хорошие новости. В Петербурге ликвидировали незаконные стоянки. Лишь за один день в Северной столице силами сотрудников комитета по контролю за имуществом удалось освободить 10 тысяч квадратных метров городской собственности.

Также в течение года в городе планируется расселить 2 тысячи коммуналок. И петербуржцы могут помочь ускорить этот процесс.

Однако сотни тысяч жителей рискуют остаться без остекленных балконов. По закону, таковыми они могут стать лишь по согласованию с комитетом по градостроительству и архитектуре (КГА), так как должны выдерживаться в едином стиле.

Станция петербургского метрополитена «Новокрестовская» официально переименована в «Зенит». Топонимическая комиссия города одобрила соответствующее решение еще 10 июля, а изменения в Единый государственные реестр недвижимости были внесены 4 дня спустя.

В продолжение темы. Во вторник, 18 августа, на станции «Проспект Большевиков» оранжевой ветки петербургского метрополитена на рельсы упал пассажир.

В Петербурге откроют два государственных приюта для бездомных животных. Им помогут за счет государства.

А с начала нового учебного года в Северной столице ученики с первого по четвертый классы, а это 235 тысяч детей, будут получать бесплатное горячее питание.