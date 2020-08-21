Си Цзиньпин посетил провинцию Аньхой с рабочей поездкой

Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин в рамках визита посетил несколько городов, сталелитейную корпорацию «Маган», а также проверил уровень воды в озере Чаоху.

Поездка состоялась в среду, 19 августа. Первым делом китайский лидер направился в город Мааньшань, где прогулялся по экологическому заповеднику «Сюэцзява». Ранее его территория была заброшена и загрязнена различными выбросами. С начала прошлого года начались активные работы по облагораживанию и защите окружающей среды. Проверил Цзиньпин и чистоту реки Янцзы, подчеркнув, что водный объект необходимо оставить потомкам в хорошем виде.

Позже политический деятель посетил сталелитейную корпорацию «Маган», чтобы проверить как продвигаются работы после возобновления деятельности из-за пандемии коронавирусной инфекции.

В городе Хэфэй Цзиньпин изучил различные технологические разработки в Инновационном центре провинции и прошелся по музею, посвященный победам народно-освободительной армии Китая во время гражданской войны.

Политик также приехал к пострадавшим от недавних наводнений и узнал о их самочувствии. Речь идет о спасателях, которых работали во время стихии, справляясь с ее последствиями, рискуя своим здоровьем. В город Хэфэй в июле пришли продолжительные ливни, из-за которых вода в озере Чаоху поднялась на рекордный уровень в первые за 150 лет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Си Цзиньпин проверил выращивание экологичных продуктов в Цзилинь.