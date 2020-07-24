Си Цзиньпин проверил выращивание экологичных продуктов в Цзилинь

Глава Китайской Народной Республики Си Цзиньпин посетил с инспекцией провинцию Цзилинь. Он проверил, как выращивают экологически чистые продукты и ведут сельское хозяйство в уезде Лишу.

Си Цзиньпин посетил базу по выращиванию экологически чистой сельхозпродукции уезда Лишу городского округа Сыпин. Главной целью его визита был осмотр посевов.

«Здесь находятся «золотой пояс» для выращивания кукурузы, а также «родина сои». Необходимо принять меры для защиты чернозема», — отметил он.

Лидер Китая посоветовал представителям базы обобщить опыт в удобрении полей соломой и распространить его на пахотные земли большей площади.

Следом Си Цзиньпин посетил специализированный крестьянский кооператив «Лувэй» уезда Лишу, сообщает Медиакорпорация Китая. Глава КНР положительно оценил перемены в сельском хозяйстве и пути сельскохозяйственного сотрудничества.

«Мы должны обобщать наш опыт, но опираться на различные механизмы кооперации в разных регионах страны», — сказал он.

Си Цзиньпин отметил, что на кооперативе положительно отразились повышение квалификации аграриев, перемены в сельском хозяйстве, успехи науки и техники.