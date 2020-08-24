В Петербурге за день совершили четыре угона

Преступников ни в одном из случаев еще не нашли. Фото: pixabay.com

Преступников ни в одном из случаев еще не нашли. Фото: pixabay.com

В течение пятницы, 21 августа, в четырех районах Северной столицы были угнаны автомобили. Общая сумма ущерба превышает 5,5 миллионов рублей.

Как стало известно gazeta.spb.ru от источника в правоохранительных органах, ранним утром 21 августа, около 6:40, в дежурную часть полиции Курортного района поступило заявление от владельца «Киа Оптима». Неизвестный похитил его легковушку в поселке Молодежное. Ущерб пострадавший оценил в 1,75 млн рублей.

Позже, около восьми утра, к стражам порядка обратился хозяин «Хендай Туксон», также заявивший, что машину угнали с проспекте Энгельса, причинив ущерб на 1,4 млн рублей. В 14:40 поступил аналогичный звонок в УМВД по Приморскому району: «Киа Сид», чью стоимость оценили в 1,2 млн рублей, пропала с места парковки на Парашютной улице. Кроме того, в этот же день лишился транспортного средства «Хендай Солярис» за 1,4 млн рублей житель Выборгского района.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жителя Отрадного подозревают в угоне автокрана в Киришах.