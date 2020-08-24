Из США вывезли более семи тысяч россиян за время пандемии

Из США вывезли более семи тысяч россиян за время пандемии
Россиян продолжают вывозить из-за рубежа. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Более семи тысяч российских граждан вернулись на родину из Соединенных Штатов на вывозных рейсах. Об этом сообщил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Дипломат рассказал на странице дипмиссии в Facebook, что этих россиян эвакуировали из Америки за время коронавирусной пандемии. Посол выразил благодарность ПАО «Аэрофлот», профильные министерства и ведомства, а также волонтерские организации за помощь в отправке граждан в Россию.

Согласно данным посольства, в воскресенье, 23 августа, еще 411 россиян вернулись на родину из Нью-Йорка. Среди пассажиров были 11 совсем маленьких детей. Вывозной рейс вылетел из местного аэропорта имени Джона Кеннеди.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургские туристы вернулись домой после длительного вынужденного пребывания в столице Таджикистана в воскресенье, 23 августа.

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