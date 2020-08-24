Инициативы Петербуржцев рассмотрят в рамках проекта «Твой бюджет»

С сегодняшнего дня, 24 августа, в Северной столице возобновляется работа проекта «Твой бюджет», в ходе которого жители города смогут предлагать свои идеи по улучшению качества жизни, которые в дальнейшем будут реализованы.

В 2020 году участие в проекте примут шесть районов — Выборгский, Калининский, Кировский, Красносельский, Приморский и Пушкинский.

Участникам необходимо пройти несколько этапов. Сначала им необходимо представить свои идеи, после чего пройдет голосование, где будут избраны лучшие. Завершится оно в декабре, после чего свой выбор сделают и петербуржцы. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

В 2020 году правительством предусмотрено выделение 90 миллионов рублей на реализацию выигравших инициатив. Еще 30 миллионов получат проекты, которые будут поддержаны большим количеством петербуржцев во время общегородского голосования.

Старт проекту «Твой бюджет» был дан в 2016 году. Победили в общей сложности 64 идеи. Воплотить в реальность удалось уже 34 удачных предложения.

Отметим, что встречи с участниками будут проходить лично, а не дистанционно. В условиях эпидемии коронавируса, обязательным условием для них станет ношение масок и соблюдение социальной дистанции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что семь тысяч заявок было подано на конкурс «Твой бюджет» в Петербурге.