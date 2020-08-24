В Петербурге вечерние пробки оценили в девять баллов

Показатель оказался выше, чем обычно, аж на три балла.

В Санкт-Петербурге большинство дорог сегодня вечером, 24 августа, оказались загружены. Если сейчас сервис «Яндекса» оценивает загруженность в девять баллов, то обычно наблюдается шесть баллов. Отмечается, что такая ситуация в городе наблюдается с самого утра – эксперты не понимают, в чем причина роста среднего показателя.

Автомобилисты жалуются на заторы в центре Северной столицы, в районе Володарского моста, а также на юго-востоке КАД. В последнем случае пробка связана с массовым ДТП с участием бензовоза.

Ожидается, что в ближайшее время пробки будут уменьшаться – вплоть до двух баллов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что протяженность пробки, возникшей из-за массовой аварии на КАД, достигла 11 км.