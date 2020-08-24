Шесть стран ввели санкции против России

Шесть стран ввели санкции против России
Флаг Евросоюза. Фото: pixabay

К списку присоединились страны ЕС, которые не поддерживают отсоединение Крыма от Украины.

Шесть стран Европейского союза заявили, что присоединяются к действующим санкциям против России. Об этом сообщает пресс-служба Евросовета. Таким образом Черногория, Албания, Исландия, Норвегия, Украина и Грузия высказали свое недовольство в связи с отсоединением Крыма от Украины. Отмечается, что государства проработают свою политику с учетом новых ограничений.

Напоминаем, что страны отказываются покупать товары, произведенные на полуострове, а также не вкладывают деньги в развитие местного бизнеса.

К слову, на фоне митингов в Белоруссии нашлись эксперты, посчитавшие справедливым ввести санкции против России и из-за них тоже. Таким мнением поделился в том числе депутат Европарламента от Польши Яцек Сариуш-Вольский.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Евросоюз введет санкции против ответственных за насилие в Белоруссии.

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