Лукашенко требует увольнять педагогов с оппозиционными взглядами

Всех, кто не поддерживает государственную идеологию, ждет уход с работы.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что государство всегда защитит врачей и учителей. При этом он отметил, что нельзя мириться с сотрудниками учреждений, у которых оппозиционные взгляды и они участвуют в митингах. Тех, кто не поддерживает государственную идеологию, политик призвал увольнять. Лукашенко напомнил, что все школы в Белоруссии – государственные.

«И те, кто хотят следовать этим принципам, пожалуйста, милости просим: идите преподавайте, учите, работайте. Те, кто не хочет, значит, они в школе быть не должны. Это надо говорить прямо»,

— заявил Лукашенко, передает Sputnik Беларусь.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Лукашенко прилетел в свою резиденцию в бронежилете и с автоматом в руках. Вместе с главой государства из вертолета выходит вооруженный военный, рядом с вертолетом Лукашенко ожидают еще два человека.