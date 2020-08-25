Милли Бобби Браун показали в трейлере «Энола Холмс» о сестре знаменитого сыщика

Стриминговый сервис Netflix показал трейлер грядущего фильма «Энола Холмс», который расскажет о младшей сестре лондонского детектива Шерлока Холмса.

Главного персонажа предстоящего фильма в детективном жанре сыграет английская актриса Милли Бобби Браун, которая прославилась благодаря своей роли в хоррор-сериале «Очень странные дела». Молодая актриса, которой всего 16 лет, также выступила одним из продюсеров киноленты.

Сюжет расскажет о Эноле Холмс, которая приезжает в Лондон, чтобы разыскать пропавшую мать. В фильме появится и ее брат — Шерлок Холмс», которого сыграет Генри Кавилл. А в образе их матери выступил Хелена Бонем Картер. Также в фильме задействован Сэм Клафлин в образе Майкрософта Холмса.

Создателем фильма выступил британский режиссер Гарри Брэдбир. Фильм о семье Холмсов выйдет на большие экраны уже 23 сентября 2020 года.

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