Масштабный пожар в заповеднике под Анапой потушен

Огонь охватил 130 гектаров территории в районе заповедника «Утриш» рядом с Анапой. С лесным пожаром боролись несколько дней.

Как сообщает губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, пожар в районе заповедника «Утриш» был полностью ликвидирован в 17:25 в среду, 26 августа. Он поблагодарил пожарных, спасателей, полицию, казачество и добровольцев за самоотверженную борьбу с огнем.

Как пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу МЧС, на месте происшествия в течение нескольких дней работали почти 500 пожарных, десятки специальных машин, два самолета и три вертолета. Авиация сбросила более 1,5 тыс. тонн воды в труднодоступные зоны.

Из-за пожара пришлось эвакуировать более трех сотен туристов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что молодой пожарный погиб от удара тока в Тихвинском лесничестве.